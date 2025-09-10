مستشفى الكبد بجامعة المنيا يحصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كأول مستشفى جامعي

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، حصول مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي على شهادة الاعتماد المبدئي عقب نجاحه في استيفاء متطلبات الجودة الوطنية والاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وفقًا للمعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتراف الدولي من منظمة «الإسكوا» العالمية، ضمن استعدادات محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الشامل، من خلال تأهيل ودعم الكيانات الصحية الحيوية، وخاصة الجامعية، لتطبيق معايير الجودة، كخطوة نوعية تعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية، وتضاف إلى سلسلة إنجازاتها على المستويين الأكاديمي والطبي.

وأعرب رئيس الجامعة، عن خالص تهانيه وتقديره لإدارة المستشفيات الجامعية والأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، مثمنًا جهودهم الكبيرة وما بذلوه من عمل دؤوب لتحقيق هذا النجاح.

وأكد أن الحصول على الاعتماد يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية في صعيد مصر، مشددًا على أنه ثمرة تعاون متكامل بين الكوادر الطبية والإدارية، بما يحقق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع.

وأضاف أن هذا الاعتماد يأتي ضمن السياسة التي تنتهجها الجامعة بالعمل وفق منظومة متكاملة من الجودة والاعتماد، سواء على الصعيد الأكاديمي أو الطبي، مشددًا على أن الجامعة لن تدخر جهدًا في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة المنيا وصعيد مصر.

وأشار إلى أن هذا الاعتماد لا يمثل مجرد شهادة جودة، بل هو رسالة ثقة للمجتمع بأن الخدمات الصحية في جامعة المنيا تسير بخطى ثابتة نحو التميز، مؤكدًا أن المستشفى سيواصل أداء دوره الريادي في تقديم خدمات طبية متطورة وملائمة، بما يليق بكرامة المواطن المصري، ويسهم في تخفيف الأعباء الصحية عن المرضى وذويهم.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تُعد الجهة الوطنية المسئولة عن اعتماد المستشفيات ومتابعة جودة الخدمات الطبية في مصر، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، وهو ما يمنح اعتمادها قيمة خاصة، كونه يعكس التزام المستشفى بتطبيق المعايير العالمية في سلامة المرضى وجودة الخدمة.