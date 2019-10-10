طرحت صفحة برنامج "القاهرة الآن" الذي ستقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "العربية الحدث"، برومو البرنامج عبر موقع "الفيسبوك". ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقاته يوم 20 أكتوبر.

وتتناول من خلال البرنامج الإعلامية لميس الحديدي الشأنين المصري والإقليمي، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، بين 9 و11 مساء بتوقيت القاهرة.

برنامج "القاهرة الآن" سيمزج بين تقنيات التحليل الصحفي والعمل الإخباري من جهة، وبين المنصات التفاعلية التي يستخدمها الشباب في المنطقة على نطاق واسع من جهة أخرى، إذ سيمتد على مدار ساعتين، تخصص ساعته الأولى للتحليل السياسي المباشر، في حين سيتحول في ساعته الثانية إلى منتج إعلامي فريد من نوعه يقدم حصرا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تفاعلية.

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