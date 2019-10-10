 ترامب: أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها.. وسأضرب تركيا بشدة إذا خالفت القواعد - بوابة الشروق
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ترامب: أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها.. وسأضرب تركيا بشدة إذا خالفت القواعد

نور رشوان
نشر فى : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 4:16 م | آخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 4:16 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن تركيا كانت تخطط لمهاجمة الأكراد لفترة طويلة.
وأضاف «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ليس لديها جنود أو عسكريين في أي مكان بالقرب من منطقة الهجوم، متابعًا: «أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها والتحدث إلى كلا الجانبين».
وأوضح «يريد البعض منا أن نرسل عشرات الآلاف من الجنود إلى المنطقة وبدء حرب جديدة من جديد، والبعض الآخر يقول لنبقي خارج الحرب، ونسمح للأكراد خوض معاركهم الخاصة وحدهم، وأنا أقول سأضرب تركيا بشدة بالعقوبات إذا خالفت القواعد»، مشيرًا إلى مراقبته للأوضاع عن كثب.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

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