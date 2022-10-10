الرئيس الفرنسي يدعو أطراف أزمة النفط إلى التحلي بالمسؤولية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، جميع الأطراف في أزمة النفط التي تشهدها فرنسا حاليا إلى التحلي بالمسؤولية.

وقال ماكرون على هامش مؤتمر صحفي في شاتو جونتييه، إن "المنع ليس وسيلة للتفاوض"

وكان العمال في مصفاة توتال إنرجيز لتكرير النفط قد أعلنوا تمديد إضرابهم حتى يوم غد الثلاثاء على أقل تقدير ، حسبما ذكرت قناة فرانس إنفو اليوم الاثنين.

ووفقا لتقرير القناة ، سيتم الآن توسيع نطاق الإضراب ليشمل أيضا 15 محطة خدمة على الطرق السريعة تابعة لشركة توتال إنرجيرز.

ووفقا لمعلومات من فرانس إنفو، من المقرر عقد اجتماع بين رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وعدد من رؤساء الوزارات في وقت لاحق اليوم الاثنين.

من ناحية أخرى ، قالت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل "سي.جي.تي" في فرنسا في بيان لها اليوم الاثنين، إنه طلب منها إيقاف الإضراب الذي تنظمه في أكبر مصافي تكرير النفط الفرنسية قبل عقد أي اجتماعات مع شركة توتال إنرجيز ، :" وهو أمر لن نوافق عليه"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن النقابة قولها إن لها الحق في مواصلة إضرابها في ضوء كل ما تقترحه شركة توتال.

وأضافت النقابة إنها تريد التفاوض مع الإدارة في أسرع وقت ممكن ، ولكنها لن تخضع لما تسميه الابتزاز.