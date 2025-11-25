قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليتي اغتيال في نابلس وجنين

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية عمليتي اغتيال استهدفتا شابين في محافظتي نابلس وجنين.

واغتالت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية، وذلك بعد محاصرته داخل أحد المنازل في بلدة مركة بمحافظة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب برصاص الاحتلال في مركة جنوب جنين.

وادعت قوات الاحتلال أنه يقف خلف عملية قُتِل فيها مستوطن داخل المنطقة الصناعية قرب مستوطنة قدوميم، والتي عُرفت إعلاميًا بـ"عملية الشاكوش".

وفي مدينة نابلس، نفذت قوات الاحتلال مساء أمس، عملية اغتيال استهدفت، عبر قصف المبنى الذي تحصّن بداخله في شارع عمّان بصاروخين.

ويزعم الاحتلال أن الشاب هو منفذ عملية الدهس التي وقعت قبل عام ونصف وأدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين على حاجز عورتا شرقي المدينة.