مقتل قائد عسكري إسرائيلي في اشتباكات مع مسلحين تسللوا من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل /40 عاما/ في الاشتباكات مع مسلحين تسللوا من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل.

ووفق ما نشرته قناة " اي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، يعد القيادي العسكري من قرية يانوح جت في الجليل من شمالي إسرائيل، وكان سينهي خدمته العسكرية يوم الأحد المقبل، وستقام جنازته اليوم في قريته.

وطبقا للقناة، "وصل التوتر في شمالي إسرائيل إلى ذروته بعد تبادل إطلاق النار الذي أدى الى مقتل ثلاثة مسلحين ومسلح رابع فر إلى لبنان كانوا تسللوا من لبنان إلى إسرائيل، وأعلن الجهاد الأسلامي مسئوليته عن الحدث".

وقتل ثلاثة عناصر من "حزب الله" في القصف إسرائيلي على جنوب لبنان، أمس الاثنين، وأحدث القصف الإسرائيلي أضراراً في عدد من المنازل في قرى الظهيرة ويارين والبستان ويارين الحدودية جنوب لبنان.