علّقت عشرات شركات الطيران العالمية، رحلاتها الجوية إلى إسرائيل مع استمرار الحرب القائمة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ومنذ السبت، توالى إعلان شركات الطيران من أستراليا وحتى الولايات المتحدة، تعليق رحلاتها حفاظا على سلامة الركاب، وإلى حين عودة الاستقرار للأجواء.

وتشهد حركة السفر في مطار "بن جوريون" الدولي بمدينة تل أبيب حالة فوضى، منذ السبت الماضي، بعد إلغاء رحلات وتأجيل أخرى سواء القادمة أو المغادرة.

وبحسب جدول الرحلات القادمة والمغادرة، الثلاثاء، المنشور على موقع مطار "بن جوريون" وهيئة الطيران المدني عبر الإنترنت، فقد تم تأجيل عشرات الرحلات وإلغاء أخرى، بينما تم تنفيذ رحلات مغادرة واستقبال أخرى.

وأحدث المنضمين إلى قائمة تعليق الرحلات، شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية، التي أعلنت مساء الاثنين، وقف رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر الجاري.

والأحد، قالت شركة يونايتد إيرلاينز إنها علقت عملياتها إلى إسرائيل، وقالت لشبكة اي بي سي: "سلامة عملائنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى.. نراقب الوضع عن كثب ونقوم بتعديل جداول الرحلات كما هو مطلوب".

كما علقت شركة أمريكان إيرلاينز عملياتها مؤقتا، قائلة في بيان: "سنواصل مراقبة الوضع مع وضع السلامة والأمن في الاعتبار وسنقوم بتعديل عملياتنا حسب الحاجة".

وفي أوروبا علقت غالبية شركات طيران التكتل رحلاتها إلى إسرائيل، بحسب بيانات صحفية منفصلة، بدءاً من لوفتهانزا الألمانية، وشركاتها التابعة، إلى جانب رايان إير، والخطوط الفرنسية، وشركة إيزي جت البريطانية.

كما ألغت شركات الخطوط النرويجية رحلاتها إلى إسرائيل، إلى جانب شركة الطيران الإيبيرية الإسبانية، وITA الإيطالية، وشركة طيران أوروبا، إلى جانب شركات الطيران في مالطا، وبولندا وبلغاريا.

كما علقت شركتا طيران الخليج والاتحاد للطيران رحلاتهما إلى تل أبيب، دون تحديد لموعد الاستئناف.