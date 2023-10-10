 ضبط المتهمين بالتعدي على سائق توكتوك وسرقته في الإسكندرية - بوابة الشروق
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ضبط المتهمين بالتعدي على سائق توكتوك وسرقته في الإسكندرية

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 2:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 2:08 م

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسكندرية، القبض على المتهمين بالتعدي على سائق "توك توك" بسلاح أبيض وإحداث إصابة به وسرقة المركبة منه.

تلقى قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بإصابة (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بجروح متفرقة بالجسم.

وبالفحص تبين تعدي أحد أقارب المصاب- مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة- عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض أثناء استقلالهما دراجة نارية "توكتوك" قيادة المُصاب فأحدث ما به من إصابات واستولى على المركبة كرها عنه ولاذ بالهرب.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط (مركبة "التوك توك" المستولى عليها - الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مطواة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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