بلجيكا: وزيرا الدفاع والخارجية يشكران قوات الأمن بعد إحباط مخطط إرهابي

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الخميس، إن : "الأخبار عن هجوم مخطط له كان يستهدف رئيس الوزراء بارت دي فيفر صادمة للغاية".

وشكربريفو في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس ، قوات الأمن والعدالة على "تحركاتهم السريعة."

وقال بريفو إن الحادث علامة على أن "التهديد الإرهابي لا يزال حقيقيًا للغاية ويجب علينا أن نتحلى باليقظة."

وأضاف بريفو أن بلجيكا "تعزز بنشاط قدرتها على مواجهة الأشكال الجديدة للإرهاب، وخاصة مكافحة إساءة استخدام الطائرات المسيرة."

وحلقت مؤخرًا طائرة مسيرة مشبوهة فوق قاعدة عسكرية بلجيكية قرب الحدود مع ألمانيا، في واحدة من العديد من الحوادث المقلقة حول أوروبا في غضون الأسابيع الأخيرة.

من جانبه نشر وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن رسالة دعم لرئيس الوزراء دي فيفر، وهو عمدة سابق لأنتويرب يقيم في المدينة ، وكتب في منشور له : "شكرًا لرجال الأمن، لا تستسلموا أبدًا."

وقال مدعون اتحاديون في بلجيكا، في وقت سابق اليوم الخميس، إن الشرطة اعتقلت ثلاثة رجال للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ هجوم مستلهم من الفكر الجهادي يستهدف سياسيين في البلاد، وذلك عقب العثور على قنبلة بدائية الصنع في منزل أحد المشتبه بهم.