أكسيوس: ترامب يخطط لعقد قمة مع عدد من القادة حول غزة أثناء زيارته لمصر الأسبوع المقبل

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن أربع مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لعقد قمة لقادة العالم بشأن غزة خلال زيارته إلى مصر الأسبوع المقبل.

وبحسب "أكسيوس"، يمكن أن تحشد القمة دعما دوليا إضافيا لخطة ترامب للسلام في غزة، حيث لا يزال يجرى التفاوض على القضايا الصعبة بشأن حكم ما بعد الحرب والأمن وإعادة البناء.

وقالت المصادر لـ"أكسيوس" إن القمة سينظمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تواصل بالفعل مع العديد من القادة الأوروبيين والعرب لدعوتهم.

وأوضحت المصادر لـ"أكسيوس" إنه من المتوقع مشاركة قادة أو وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وقطر والإمارات والأردن وتركيا والسعودية وباكستان وإندونيسيا.

من جانبه، قال مسئول أمريكي لـ"أكسيوس" إنه ليس من المتوقع حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الراهن.

وأكد مسئولون أمريكيون خطط ترامب لحضور القمة. لكن البيت الأبيض رفض الإدلاء بتعليق لـ"أكسيوس".

ومن المتوقع ان يصل ترامب إسرائيل، صباح الاثنين، حيث يلقي خطاب أمام الكنيست، ويلتقي بعائلات الأسرى الإسرائيليين.

وظهر الاثنين، سيسافر ترامب إلى مصر للقاء الرئيس السيسي، والمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق غزة إلى جانب الدول الأخرى الضامنة لاتفاق السلام في غزة: مصر وقطر وتركيا.

وقالت المصادر لـ"أكسيوس" إن قمة القادة ستنعقد على الأرجح، صباح الثلاثاء، لكنها قد تنقل ليوم الاثنين. وستنعقد في شرم الشيخ، حيث جرت مفاوضات الاتفاق.