رئيس كولومبيا يقترح قيام قطر بالوساطة لإنهاء الانتشار العسكري الأمريكي قبالة فنزويلا

اقترح الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو اليوم الخميس، أن تكون قطر "وسيطًا" حتى تقوم الولايات المتحدة بإنهاء انتشارها العسكري في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا، حيث هاجمت قوارب صغيرة تقول إنها كانت تحمل مخدرات.

وجاءت تعليقات بيترو أثناء زيارته لبروكسل بعد يوم من إعلانه ، دون تقديم أدلة، أن كولومبيين ربما كانوا على متن القارب الأخير الذي دمره الجيش الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي.

وأعلنت إدارة ترامب إغراقها لأربعة قوارب صغيرة زاعمة أنها كانت تحمل مخدرات.

وأشار بيترو إلى أن قطر أثبتت دورها في الوساطة في المواقف المتوترة، لذا فمن المحتمل أن تنجح في جعل الولايات المتحدة "توقف اعتداءاتها بالصواريخ" في البحر الكاريبي.

ولم ترد حكومة قطر بشكل فوري على طلب للتعليق على ذلك الاقتراح.