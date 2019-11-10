الوزارة: المبادرة تستهدف إنشاء مشروعات بقروض قدرها 17 مليار جنيه.. وقاسم: مولنا 128 ألف مشروع بقيمة 11.5 مليار جنيه حتى أغسطس الماضى

والنويشى: المبادرة ساعدت فى تنفيذ مشروعات حقيقية تخدم الاقتصاد الوطنى.. ومدير برنامج «مشروعك» بالقاهرة: البنوك المشاركة لا تزال تطلب شروطًا وضمانات صعبة

مديرة البرنامج بالجيزة: نفذنا 2972 مشروعًا فى المحافظة بـ71 مليون جنيه

شابان: الحصول على الدعم الفنى والمالى يتم من خلال إجراءات مبسطة.. ويجب على الدولة توديع البيروقراطية فى المصالح الحكومية على غرار «مشروعك»



اتجهت الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، بإطلاق المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك»، منذ يوليو 2014، بهدف توفير قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز الـ5% من خلال مساهمة 6 بنوك وطنية، لتمويل مشروعات مشروعات صغيرة ومتوسطة لخلق فرص عمل للشباب وجذبهم من البحث عن الوظائف الحكومية.



وبدأت وزارة التنمية المحلية منذ إطلاق البرنامج فى تذليل المعوقات التى تواجه المواطنين، حيث أصبح لدى المقترض الحصول على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة، والمستهدف للمبادرة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2022، توفير 250 ألف فرصة، من خلال إنشاء مشروعات بالمحافظات بتكلفة قدرها 17 مليار جنيه، بحسب الموقع الرسمى لوزارة التنمية المحلية.



وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد قاسم، إن برنامج «مشروعك»، حتى نهاية أغسطس الماضى، استطاع تمويل 128 ألفا و545 مشروعا فى جميع المحافظات، بقروض بلغت 11.5 مليار جنيه، من بينها تمويل 3372 مشروعا صغيرا ومتوسطا بقروض تجاوزت 516 مليون جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين.



وأضاف قاسم، لـ«الشروق»، إن الإقبال تزايد من الشباب على البرنامج خلال الفترة من 30 إبريل وحتى 30 يوليو من العام الحالى، موضحا أن عددا المشروعات فى المحافظات ارتفع من 122 ألف مشروع إلى 128 ألف مشروع خلال تلك الفترة الوجيزة.



وأشار إلى أن حجم التمويل للمشروعات خلال تلك الفترة تجاوز الـ2 مليار جنيه، علاوة على ارتفاع عدد العاملين إلى 357 ألفا مقابل 348 قبل تلك الفترة، منوها بأن ذلك يؤكد حدوث طفرة فى إقبال الشباب فى الحصول على قروض ميسرة، وتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم

الاقتصاد الوطنى.



وأوضح، أن شرط المشاركة فى المبادرة وجود فكرة بدراسة جدوى عن المشروع حتى يتسنى منح صاحب المشروع التدريب اللازم، ومساعدته فى الحصول على رخصة موقتة لبدء العمل وللحمايته من مواجهات أجهزة البيئة والصحة، مضيفا أن المبادرة تبدأ من مبلغ 10 آلاف جنيه ودون وجود حد أقصى بفائدة لا تتجاوز الـ5%.



من جهته، قال وكيل لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، بدوى النويشى، إن البرنامج ساعد فى إقامة مشروعات حقيقية على أرض الوقع، حيث لا يحصل الشباب على القروض من البنوك المشاركة فى المبادرة إلا بعد التقدم بدراسات جدوى للمشروعات التى يسعى لتنفيذها ويتم تشكيل لجان متخصصة للمتابعة حتى يتم تنفيذ المشروع، فضلا عن قيام الوزارة بالمساعدة فى عمل دراسات الجدوى مع الشباب.



وقال مدير «مشروعك»، بمحافظة القاهرة، فتحى سباق، إن إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها بالمحافظة من وراء البرنامج بلغت 324 مشروعا حتى الآن، بقيمة قروض بلغت 38 مليون جنيه و172 ألف جنيه، مشيرا إلى أن تلك المشروعات ساعدت فى توفير نحو 2544 فرصة عمل، أى أن كل 15 ألف جنيه حققت فرصة عمل.



وأضاف سباق، لـ«الشروق»، أن أحد معوقات البرنامج، أن البنوك المشاركة مازالت تطلب شروطا وضمانات صعبة تحد من حصول الشباب على قيمة القروض التى يطلبونها لعمل مشروعاتهم، علاوة على أنها لا تساعد الشباب فى حال تقدمهم بدراسة جدوى لإنشاء مشروعات جديدة، بل تقدم القروض بسهولة على المشروعات القائمة، كونها تعد ضمانات مؤكدة للبنوك.



وقالت نادية هلال موسى، مديرة برنامج « مشروعك»، بمحافظة الجيزة، إن البرنامج إيجابى حقق أهدافه الاقتصادية والتنموية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، موضحة أن البرنامج يساعد أيضا فى خلق مستثمر صغير سيصبح مستقبليا رجل أعمال كبيرا.



وأضافت هلال، لـ«الشروق»، أن نسبة الفائدة على الأنشطة التجارية ارتفعت فى يناير من العام الحالى إلى 10.5% بعد أن كانت 5%، ثم انخفضت1% لتصبح حاليا 9.5%، مؤكدة أن المشروع يساعد فى تقديم رخص مؤقتة للمشروعات فى حال تنفيذها على أرض الواقع وحصول الشباب على القروض من خلال المبادرة، والتى تحميهم من أجهزة الصحة والبيئة والسلامة المهنية والمحليات.



«الشروق» التقت بعدد من الشباب الذين حصلوا على قروض وتسهيلات من وراء مبادرة «مشروعك».



وقال المستثمر الشاب، شريف قاسم، الذى أسس مشروع مزارع « تيلاج» لصناعة وتطوير الدواجن باستخدام واستيراد أحدث التكنولوجيا العالمية من خلال مبادرة « مشروعك»، إنه يسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة تطوير الصناعة لتحقيق كفاءة إنتاجية بمعايير عالمية، بحسب تعبيره.



وأضاف قاسم، لـ«الشروق»، أنه عقب علمه بالمبادرة توجه إلى مقار الوحدة المحلية الكائن بها المشروع، ليتعرف على الدعم المالى والفنى المعلن عن المبادرة، مشيرا إلى أنه بالفعل توجه للشباك الأخضر، ووجد أن الحصول على الدعم الفنى والمالى يتم من خلال إجراءات مبسطة.



ولفت إلى أنه فى اليوم التالى تقدم بالإجراءات التى طلبها مسئول الشباك، ليعطيه الأخير إخطارا لأحد البنوك المشاركة فى المبادرة، ومن ثم تقدم بالإخطار للبنك الموجه إليه ليحصل على قيمة القرض التى تقدم لطلبها، علاوة على الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات تحميه من المواجهات مع أجهزة الصحة والبيئة والحماية المدنية ومسئولى المحليات.



وأشار إلى أن مشروع مزارع « تيلاج» يعد أول شركة لصناعة الدواجن إلكترونيا فى مصر، بديلا عن الصناعة البدائية، منوها بأنه يدير مشروعه من خلال هاتفه المحمول بفضل التكنولوجيا المستخدمة فى الصناعة، والمرتبط بلوحة تسمى «كنترول بنال»، المتحكمة فى جميع أعمال المشروع.



وطالب جميع المستثمرين فى مصر إلى تحويل الصناعة من بدائية إلى آلية، لافتا إلى أن مشروع مزارع « تيلاج»، تنتج سنويا 500 ألف طائر سنويا، بمعدل من 6 إلى 7 دورات إنتاجية، مضيفا أن نسبة النفوق فى المشروع لا تتخطى 2 %، فى حين أن نسبة معايير النفوق عالميا 5 %.



مينا جميل أنيس، صاحب شركة تبريد وتكييف، بحى شبرا، محافظة القاهرة، يقول لـ«الشروق»، إن برنامج « مشروعك» أنقذه من حالة تعثر ضربت مشروعه فى وقت من الأوقات، ويضيف أنه عقب علمه بالمبادرة الرئاسية « مشروعك» سارع إلى الشباك الأخضر، التابع للوحدة المحلية الكائن بها المشروع، للحصول على قرض بقيمة 250 ألف جنيه.