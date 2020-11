ترامب يهاجم هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بسبب لقاح كورونا: لم يريدوا لي تحقيق مكسب

رأى الرئيس الأمريكي المهزوم بالانتخابات، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والديمقراطيين اتفقوا على عدم منحه فرصة تحقيق "مكسب" إنتاج لقاح لفيروس كورونا، وذلك وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والديمقراطيون لم يريدوا منحي فرصة تحقيق مكسب إنتاج اللقاح قبل الانتخابات، لذلك فقد أُعلن عنه بعد 5 أيام منها".

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

وتابع الرئيس الأمريكي المهزوم بالانتخابات قائلا: "لو كان جو بايدن الرئيس لم تكونوا لتنتجوا اللقاح قبل 4 سنوات، ولم تكن لتقره هيئة الغذاء والدواء بهذه السرعة، البيروقراطية دمرت حياة الملايين"، حسب قوله.

If Joe Biden were President, you wouldn’t have the Vaccine for another four years, nor would the @US_FDA have ever approved it so quickly. The bureaucracy would have destroyed millions of lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

وأضاف ترامب في تغريدة سابقة قائلا: "مثلما قلت قبل فترة، فايزر والأخرون يعلنون عن اللقاح فقط بعد الانتخابات كونهم لم يتمتعوا بالشجاعة ليفعلوا ذلك قبل الانتخابات، كما أنه كان يجب على هيئة الغذاء والدواء الإعلان اللقاح قبل ذلك، ليس لأسباب سياسية بل لحماية الأرواح"، حسب قوله.