تصوير - دنيا يونس

وسط إقبال جماهيري غير مسبوق، أحيا المطرب الكبير مدحت صالح، حفله بالليلة التاسعة من الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، المقامة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بباقة متنوعة ومميزة من أغانيه المحبب للجمهور، والتي جذبت تفاعل الجمهور ونالت إعجابه وأشعلت حماسه، ومنها (زي ما هي حبها، وحشني رد عليا، بتسأل ليه عليا، الحلوة داير شباكها، يا جميل ياللي هنا، والنبي يا جميل، مش كفاية يا حبيبي، ما أنحرمش العمر منك، باين عليا حبه، جاي على نفسك ليه، كوكب تاني، المليونيرات، الدنيا لو هتيجي، أنا ابن مصر)، إلى جانب باقة منوعة من أغاني أم كلثوم، وذلك تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

وافتتح الفنان اللبناني سعد رمضان، فعاليات االليلة التاسعة من الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بأغنية «حلوة يا بلدي»، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر، وقدم أيضا أغنية «أخ يا بيروت»، والتي أطلقها بعد أسبوع من حادث انفجار مرفأ بيروت، معلقا: "الله يرحمنا من العصابة اللي عندنا"، قاصدا الحكومة اللبنانية، كما قدم مقطع جديد بالأغنية، قام بتأليفه قبل أيام بمناسبة حفله بالموسيقى العربية، إلى جانب باقة من أغاني الطرب اللبناني والمصري، ومنها (شو محسودين، قدك المياس، معزوم، سهر الليالي، على رمش عيونها).

وقدم عازف البيانو عمرو سليم، بأصابع من ذهب فقرة موسيقية خاصة، ضمن فعاليات الليلة التاسعة من الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري ضخم، أبرزهم أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.

كما قدمت الفنانة إيمان عبد الغني فقرة غنائية، لنجوم الزمن الجميل، غنت فيها (جرحتني عيونه السودا، بعتلي نظره، إن راح منك يا عين، خليك حبيبي، في يوم وليلة)، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

يشهد اليوم، أخر أيام الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، حيث تقام حفلات الختام على 4 مسارح مختلفة وهي (مسرح النافورة، مسرح الجمهورية، دار أوبرا دمنهور، دار أوبرا الإسكندرية).

ويقام على مسرح النافورة تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، حفل غنائي ضخم للفنان التونسي صابر الرباعي، فيما يضم مسرح الجمهورية حفل إنشاد ديني، إلى جانب حفل غنائي للفنانة الكبيرة نادية مصطفى، تحت قيادة المايسترو علاء عبد السلام، بينما تشهد أوبرا دمنهور، حفل للفرقة القومية العربية للموسيقى، من تقديم الفنانين خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة زكي، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق، تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي.

ويحيي الفنان الكبير علي الحجار حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، الذي يشهد أيضا فقرات متنوعة تحت قيادة المايسترو محمد الموجي، للفنانين مصطفى النجدي، حنان عصام، أحمد صبري، محمود عبد الفتاح، حمادة النجار.

يشار إلى أن افتتحت الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، في الثامنة من مساء 1 نوفمبر الجاري، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بتكريم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، إلى جانب تكريم عمالقة الفن محمد سلطان، وحلمي بكر، وجمال سلامة، وقام المهرجان بإهدائهم أوبريت «تحيا الموسيقي العربية»، من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان زياد الطويل، وتوزيع يحيى الموجي، ومن غناء نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، سارة سحاب، أميرة أحمد، مي حسن، وتم تقديمها تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

يذكر أن الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، تقام في الفترة بين 1 إلى 10 نوفمبر الجاري، وتضم 28 حفل على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة 93 فنان من 5 دول، إلى جانب تكريم 12 شخصية أثرت في الساحة الفنية.