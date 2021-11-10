ستيفن جيرارد يقترب من «البريميرليج» عبر بوابة أستون فيلا

يستعد أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد مدرب فريق رينجرز، للعودة للدوري الإنجليزي مرة أخرى من بوابة أستون فيلا بعد إقالة مدربه دين سميث.

وأعلن نادي أستون فيلا عن إقالة مدربه دين سميث بسبب سوء النتائج، وعقب خسارة الفريق أمام ساوثهمبتون بنتيجة 1-0 في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل أستون فيلا المركز 16 برصيد 10 نقاط، مما جعل الإدارة تبحث عن مدرب للفريق.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» الإنجليزية، فإن أسطورة الريدز على بُعد خطوات من تدريب الفيلانز، وهو مستعد الأن لخوض التجربة مرة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابعت الصحيفة أن قناة «إير بوكس» نشرت فيديو للدولي الإنجليزي وهو يصل إلى لندن، من أجل التوقيع والأتفاق على تدريب الفريق، وظهر صاحب الـ41 عامًا ممسكًا شنطة سوداء في محطة قطار لندن.

ويقود جيرارد فريق رينجرز الاسكتلندي منذ عام 2017، حقق الانتصار في 124 مباراة من أصل 192 مباراة، وحصل معهم على الدوري الاسكتلندي بعد منافسة شرسة مع سيلتك الذي كان محتكر الدوري لمدة 9 سنوات.

يذكر أن اللاعب المصري محمود تريزيجيه، محترف ضمن صفوف أستون فيلا الذي سيتولاه جيرارد، وقد تعرض المصري لإصابة في قطع بالرباط الصليبي مايو الماضي، ولكنه عاد ويواصل التدريبات من أجل المشاركة في المباريات.