«الأطباء» تشيد بالأجهزة الأمنية بعد القبض على مسجلة خطر تنتحل صفة طبيبة

قالت النقابة العامة للأطباء، إن أجهزة الأمن بمدينة سوهاج ألقت القبض على سيدة بعد الاشتباه بها وتبين أنه صدر ضدها 11 حكم قضائي بالحبس، وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية بقسم ثان سوهاج لإحالتها للنيابة المختصة قدمت المتهمة لرجال الأمن بطاقة عضوية نقابة الأطباء مسجل بها أنها طبيبة نساء وتوليد كما وجد بحوزتها دفترين روشتات طبية.

وقالت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إيمان سلامة، إن أجهزة الأمن تواصلت معها بصفتها للاستعلام الرسمي عن المذكورة وبدورها قامت النقابة العامة للأطباء بالاستعلام الفوري عن بيانات المتهمة، و تبين عدم قيدها بسجلات نقابة الأطباء.

وأضافت سلامة أن تلك الواقعة حدثت مساء أمس الثلاثاء وتم عرض المتهمة على النيابة العامة التي قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وأشادت عضو مجلس نقابة الأطباء بسرعة تواصل الجهات الأمنية مع نقابة الأطباء فيما يخص القضايا المهنية، و خاطبت سلامة المواطنين بتحري الحذر و الاستعلام من نقابة الأطباء عند الشك في شخصية مقدم الخدمة الطبية حتى لا يكونوا عرضة لإجراءات طبية من غيري المرخص لهم.