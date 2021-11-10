نهاد أبو القمصان: لدينا أكثر من 83 ألف حالة زواج تحت سن الـ18

حذرت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، من مخاطر زواج الفتيات تحت سن الـ18، وشدّدت على ضرورة تجريم الزواج في هذا السن الصغير.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء: "يجب علينا تجريم الزواج تحت سن 18 عاما ولدينا أكثر من 83 الف حالة، وعلينا حساب تقدير المخاطر قبل اللجوء لقرار الزواج السري".

ووصفت أبو القمصان، الزواج السري بأنّه كارثة للطرفين الرجل والمرأة، وأضافت: "هذا الزواج يجعل الإنسان في أعلى درجات الضعف وأعلى درجات الابتزاز من قبل أحد الطرفين ضد الاخر الذي يخشى من إعلان الزواج"، معبرًا عن رفضها فكرة الزواج السري نظرًا للمشكلات الكثيرة التي تتبعه".

وأوضحت أن الكثير من السيدات التي تلجأن للزواج السري يكون السبب هو الخوف على انتزاع حضانة الأبناء من زوج سابق، أو الحفاظ على استمرار معاش من الدولة.