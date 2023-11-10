مبابي على رأس قائمة باريس لمواجهة ريمس

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمواجهة ريمس، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

يواجه باريس سان جيرمان نظيره ريمس، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الفرنسي، على ملعب أوغست ديلاون.

وشهدت قائمة الفريق الباريسي استبعاد دانيلو بيريرا وكيلور نافاس ونونو مينديز وبريسنيل كيمبيمبي بسبب الإصابة.

كما تأكد غياب المغربي أشرف حكيمي مع زميله راندال كولو مواني بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، ويواصل أيضا غياب الإسباني ماركو أسينسيو، لعدم تعافيه بشكل تام من الإصابة.

وجاءت قائمة الفريق الباريسي كاملة كالتالي...

أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، فابيان رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، فيتينيا، لي كانج، لوكاس هرنانديز، موكيلي، ندور، سولير، باركولا، لوتيلييه، زاير إيمري، سكرينيار، إيثان مبابي، تيناس، كورزاوا، دوناروما.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 24 نقطة، خلف المتصدر نيس في المركز الأول برصيد 25 نقطة، ويأتي ريمس في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

ويأمل باريس سان جيرمان في العودة إلى الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة 2-1 على ملعب سان سيرو أمام ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.