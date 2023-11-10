أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، داخل مركز شباب الساحل بمدينة طور سيناء، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة"، ضمن فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، بمختلف محافظات الجمهورية داخل المراكز الشبابية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم شعب فلسطين جراء أحداث العنف الجارية في قطاع غزة.

وقال محمد فتحي، وكيل وزرة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، افتتح الفعاليات اليوم عبر الفيديو كونفرانس بمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والتي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، ومجلس القبائل والعائلات المصري، وبنك الدم.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصريح اليوم، أن الوزارة أطلقت الحملة بهدف المساهمة في علاج الجرحى والمصابين جراء العدوان على مواطني غزة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به مصر لمساندة أشقائها في فلسطين.

وأكد أنه يجري توعية المواطنين الراغبين في الاشتراك في المبادرة، بدورهم نحو أهمية المشاركة في الحملة التي من شأنها إنقاذ لمئات من مصابي الحرب الذي يشنها الجانب الإسرائيلي على المواطنين.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ الحملة اليوم ، بمركز شباب الساحل، ومن المقرر أن تنطلق الحملة غدًا السبت بمركز شباب أبوزنيمة بداية من الساعة 5 مساءً.