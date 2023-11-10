روسيا توفد نائب رئيس الوزراء لتمثيلها في قمة آبيك بأمريكا

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بعد جهود روسية استغرقت وقتا طويلا لضمان الحصول على تأشيرات لوفدها لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، تشرع روسيا في إيفاد نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك، لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي تفتتح في سان فرانسيسكو غدا السبت.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة إنترفاكس للأنباء، إن الرئيس فلاديمير بوتين قرر شخصيا أن يرأس أوفرتشوك (58 عاما) الوفد الروسي في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر الجاري.

يذكر أن المسئول الأوكراني المولد يتولى مسئولية التعاون الاقتصادي الدولي في الحكومة الروسية.

وقد اشتكت روسيا بصورة متكررة مؤخرا من أن واشنطن مترددة في إصدار تأشيرات لوفد موسكو إلى القمة.

ويخضع العديد من ممثلي القيادة الروسية لعقوبات في أعقاب الغزو الشامل لأوكرانيا العام الماضي، وتعتبر الرحلات الخارجية التي يقوم بها مسؤولو الدولة حساسة للغاية.