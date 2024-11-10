أهلي 2008 يتأهل لربع نهائي كأس مصر للناشئين

تأهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 لربع نهائي كأس مصر للناشئين، بعدما حقق فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على الإنتاج الحربي، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة.

جاءت رباعية فوز «أهلي 2008» عن طريق عبد الله حاتم وسيف أحمد وعبد الرحمن رامي «مانو» ويوسف عبد العزيز، في الدقائق 12 و31 و75 و90 من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 6 نقاط ليواصل صدارة المجموعة ويتأهل رسميًّا لربع النهائي، حيث فاز في الجولة الأولى على فاركو 3 - 0، وفي الجولة الثانية على الإنتاج الحربي 4 - 0، مسجلًا 7 أهداف ولم يتلق أهدافًا في شباكه.

ويقع الأهلي ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس مصر إلى جانب أندية فاركو وغزل المحلة والإنتاج الحربي.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

