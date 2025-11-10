أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات المصرية- الصينية تتميز بالشراكة الاستراتيجية والتعاون التجاري الوثيق، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين البلدين يصل إلى نحو 16 مليار دولار.

وأوضح الخطيب خلال تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تعمل على تحقيق التوازن في العلاقات التجارية من خلال تشجيع الاستثمارات الصينية في مصر، سواء في المناطق الصناعية أو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هذه المنتديات الاستثمارية تهدف إلى جمع القطاع الخاص المصري والصيني معًا واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في مصر.

وأضاف أن هناك حاليًا 46 شركة صينية تعمل في مصر في مجالات متنوعة تشمل السيارات، الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن الدولة تشجع مثل هذه الاستثمارات لتعزيز القيمة المضافة وتوظيف المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك انخفاض تكلفة الإنتاج والبنية التحتية المتطورة التي تم إنشاؤها على مدار السنوات العشر الماضية، لتأهيل مصر كـ مركز إقليمي للصناعة والتصدير.