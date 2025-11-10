محافظ بورسعيد يتفقد محطة معالجة مصرف بحر البقر وأعمال التطهير بترعة السلام

تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، إحدى أكبر محطات المعالجة في العالم، والتي تعالج مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا؛ لمتابعة سير العمل بها والتأكد من كفاءة التشغيل والإنتاج.

ورافق المحافظ، خلال جولته الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة، والمهندسة عبير عبد المطلب رئيس قطاع الموارد المائية بشرق القناة، والمهندس محمد هلال رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية، والمهندس شعبان فرج مدير الإدارة العامة للموارد المائية بشرق القناة وسيناء.

واستمع المحافظ، إلى شرح من مسئولي المحطة حول مراحل المعالجة المختلفة، وأهم التقنيات الحديثة المستخدمة في تشغيلها، والتي تساهم في إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة ببورسعيد وسيناء.

وأكد اللواء محب حبشي، خلال جولته، أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تمثل نقلة نوعية في مشروعات إعادة استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على العمل لضمان استمرار كفاءة التشغيل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وشدد على أهمية المتابعة الدورية لأداء المحطة وصيانة المعدات لضمان جودة المياه المنتجة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الزراعية ببورسعيد وسيناء، ودعم الأمن الغذائي الوطني.

وتابع أعمال تطهير ترعة السلام، وذلك خلال جولته بمنطقة ري ترعة السلامح للوقوف على معدلات التنفيذ والاطمئنان على انتظام أعمال التطهير ورفع كفاءة المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية بالكفاءة المطلوبة.

وخلال جولته، التقى المحافظ، عددا من المزارعين والمواطنين بالمنطقة، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن بعض مشكلات الري، موجهًا بسرعة دراسة تلك المشكلات ووضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاعي الري والزراعة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الري، لما تمثله من أهمية في دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وشدد على مواصلة أعمال التطهير الدورية للترع والمصارف للحفاظ على كفاءة الشبكة المائية وتحسين الخدمة المقدمة للمزارعين.