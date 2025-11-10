إسرائيل تشرع ببناء جدار إسمنتي جديد خلف الخط الأزرق بجنوب لبنان

شرع جيش الاحتلال الاسرائيلي في بناء جدار إسمنتي خلف الخط الأزرق عند الحدود بجنوب لبنان، مقابل بلدتي مارون الراس وعيترون، وخلف الموقع العسكري المستحدث في منطقة جبل الباط، الذي يبعد نحو كيلومتر واحد عن الحدود.

وأفادت مصادر لبنانية، بأنه تم توثيق الأعمال بالصور من قبل صحفيين لبنانيين متواجدين جنوباً، في حين لم يتناول الإعلام الإسرائيلي هذه الخطوة.

وتوثق الصور بناء الجدار الاسمنتي خلف الخط الأزرق بين مستوطنة "إفيفيم" ونقطة "جلّ الدير" مقابل بلدتي مارون الراس وعيترون.

وأشارت الى أن الموقع الاسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في "جبل الباط " يبعد عن الحدود نحو كلم واحد، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة التحركات الإسرائيلية الميدانية على الحدود، والتي تثير قلق السلطات اللبنانية والمراقبين المحليين والدوليين بشأن خرق السيادة اللبنانية.