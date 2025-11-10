غرفة عمليات الأقصر: انتظام التصويت وفتح جميع اللجان في انتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت غرفة العمليات المركزية في محافظة الأقصر، المنعقدة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، فتح كل اللجان الانتخابية في مواعيدها المقررة، وانتظام العملية الانتخابية بالمحافظة دون أي عوائق.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، إلى جانب غرف فرعية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة سير أعمال التصويت لحظة بلحظة، وتذليل أى عقبات فنية أو لوجيستية، قد تعترض سير العملية الانتخابية.

واستعد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لانتخابات مجلس النواب 2025 بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان الانتخابية، ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليها، وتحسين مستوى الإنارة العامة، وتوفير حرم آمن لتيسير حركة الناخبين.

وبدأت لجان الاقتراع استقبال الناخبين صباح الإثنين في 14 محافظة بالمرحلة الأولى وهي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.