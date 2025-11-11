الاتحاد الأوروبي يشهد ارتفاعا في عدد اللاجئين بعد سماح أوكرانيا للشباب بمغادرة البلاد

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الاثنين، أن عدد الفارين من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر الماضي كان الأعلى منذ عامين.

يأتي هذا الارتفاع في الأعداد عقب تخفيف القيود المفروضة على مغادرة الرجال، حيث تم السماح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما بعبور الحدود.

وبحسب البيانات، تم منح نحو 79 ألف لاجئ حماية مؤقتة، بزيادة قدرها 49% مقارنة بشهر أغسطس/آب الماضي.

وكان هؤلاء الشباب ممنوعين في السابق من مغادرة البلاد، شأنهم شأن المجندين الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و60 عاما، وذلك بموجب قانون الأحكام العرفية والتعبئة العامة الذي فُرض بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

ومنذ اندلاع الحرب، فر أكثر من 4.3 مليون شخص من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لأرقام "يوروستات". وتستضيف ألمانيا النسبة الأكبر منهم، بما يزيد عن 1.2 مليون لاجئ "28.3%".

ويُسمح للعديد من اللاجئين الأوكرانيين بالعمل داخل الاتحاد الأوروبي، كما يحصلون على مساعدات اجتماعية ورعاية صحية دون الحاجة إلى تقديم طلبات لجوء.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد مددت قبل نحو شهرين فترة الحماية المؤقتة لهؤلاء اللاجئين حتى مارس 2027.