انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الاثنين، انطلاق أول أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 في مرحلتها الأولى، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وسط تواجد مكثف من رؤساء اللجان والقضاة ومتابعة ميدانية من الأجهزة التنفيذية.

وتجرى العملية الانتخابية داخل المحافظة من خلال ٥ دوائر انتخابية تضم ٥ لجان عامة و٣١٦ مقرًا انتخابيًا و٥٥٨ لجنة فرعية، لاستقبال ٤,٤٧٥,٤٤٤ ناخبًا لهم حق التصويت.

ولضمان سير اليوم الانتخابي بسلاسة، وجّه أحمد خالد محافظ الإسكندرية، بتوزيع فرق دعم داخل وحول مقار اللجان لتسهيل حركة المواطنين وتنظيم الدخول والخروج، مع التأكيد على توفير مظلات وأماكن للانتظار إلى جانب كراسٍ متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم.

كما أكد المحافظ، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأحياء وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتدخل الفوري لحل أية معوقات.

وفي سياق متصل، تابع مسئولو الكهرباء والمياه والإنارة العامة تواجدهم بالقرب من المقرات الانتخابية، مع توفير مولدات احتياطية ووحدات ديزل متنقلة لضمان استمرار التغذية الكهربائية دون انقطاع، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط اللجان.

وشهدت الساعات الأولى من فتح اللجان توافدا ملحوظا من المواطنين، وسط أجواء تنظيمية هادئة، وحرص من الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يدلي المحافظ بصوته في لجنته الانتخابية بمدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بحي العامرية أول، داعيًا أبناء المحافظة للمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري.

وتستمر عمليات التصويت حتى التاسعة مساءً، على أن تتواصل غدًا الثلاثاء، لليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى.