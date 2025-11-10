إسرائيل تهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان وشرقه

شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية، اليوم الاثنين، استهدفت مواقع لحزب الله الموالي لإيران في جنوب لبنان وشرقه.

وأفادت وزارة الصحة في بيروت، بأن غارة جوية استهدفت سيارة جنوب مدينة صيدا الساحلية، ما أسفر عن استشهاد شخص.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية وقوع غارات إسرائيلية مختلفة في أنحاء جنوب لبنان، حيث سمعت انفجارات قوية في المناطق المستهدفة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف "بنية حزب الله"، بما في ذلك مواقع في النبطية ووادي البقاع كانت تُستخدم لإنتاج الأسلحة وتخزينها وإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد الشهداء بلغ قرابة 300 شخص، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن 100 من هؤلاء الشهداء كانوا من المدنيين. في حين لم يعلن حزب الله عن أي أرقام تخص خسائره.

وتحتاج الحكومة في بيروت إلى تنفيذ عملية نزع سلاح حزب الله، وهي العملية التي اقترحتها الولايات المتحدة ووافق عليها مجلس الوزراء اللبناني.

غير أن حزب الله يرفض تسليم سلاحه .