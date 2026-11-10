وزير الرياضة يهنئ آلاء تامر ببرونزية دفع الجلة في أولمبياد الشباب

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اللاعبة آلاء تامر، لاعبة المنتخب القومي لألعاب القوى، بمناسبة فوزها بالميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026».

وأعرب الوزير عن سعادته بما حققته اللاعبة، مؤكدًا أن هذه الميدالية تأتي ثمرة للجهد والالتزام والتدريب المنتظم، وتعكس ما يتمتع به الشباب المصري من موهبة وقدرة على المنافسة في أعلى المستويات.

وتقدم الوزير بخالص التهنئة إلى الجهاز الفني والإداري والأجهزة المعاونة للمنتخب القومي، تقديرًا لما بذلوه من جهود في إعداد اللاعبة، كما هنأ الاتحاد المصري لألعاب القوى، برئاسة العميد حاتم فودة، مثمنًا دوره في دعم اللاعبين وتطوير اللعبة ورعاية المواهب الشابة.