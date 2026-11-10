أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المنعقد بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الاجتماع يستهدف الوقوف على حقيقة ما حدث في حادث تصادم قطاري العياط وأسبابه، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات.

وشدد على أنه لا سقف للحديث خلال المناقشات، وأنه لا مجال لإخفاء أي معلومات، قائلًا: «محدش يخبي حاجة، واللي عنده أي استفسار يقوله».

وشدد قرقر على أن حق المواطن في معرفة الحقيقة، وضمان أمنه وسلامته والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مسؤولية لا تقبل التأجيل.

وأضاف أن المجلس ينتظر من الحكومة عرضًا واضحًا وشفافًا بشأن ملابسات الواقعة، والإجراءات التي اتُخذت، وما تم تقديمه للمتضررين، إلى جانب الخطوات العملية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وأكد أن دور المجلس لا يقتصر على متابعة الواقعة، وإنما يمتد إلى الوصول إلى نتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ، ومتابعة الحكومة في تنفيذها.

وأعرب رئيس لجنة النقل عن أمله في أن تتسم المناقشات بالموضوعية والصراحة، وأن تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، معلنًا بدء أعمال الاجتماع، وموجهًا الكلمة إلى الفريق كامل الوزير لاستعراض تفاصيل الواقعة وجهود وزارة النقل

يذكر أن لجنة النقل تجتمع الان بحضور وزير النقل لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط.