محافظ أسوان يتابع تركيب كوبري مشاة كيما بطول 39 مترًا تمهيدًا لافتتاحه

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الأعمال الجارية لتركيب الجزء المعدني بكوبري المشاة البديل لمزلقان كيما، بطول 39 مترًا، بالتنسيق بين شركة كيما والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبمشاركة الجهات المعنية من المرور والأمن الصناعي والحماية المدنية والإسعاف، لضمان تأمين الأعمال وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ أن إنشاء الكوبري يأتي استجابة لمطلب شعبي طال انتظاره، وخطوة مهمة للحد من حوادث السكك الحديدية وحماية أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان السابق، وضع حجر الأساس للمشروع، فيما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وجارٍ استكمال اللمسات الجمالية وأعمال تنسيق الموقع، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووجه لاشين الشكر للمهندس سامح طلعت، العضو المنتدب التنفيذي لشركة كيما، لتحمل الشركة تكلفة تنفيذ المشروع التي تقترب من 22 مليون جنيه، موضحًا أن الكوبري يضم 4 مصاعد كهربائية، وروعي في تصميمه توافقه مع الهوية البصرية لمحافظة أسوان.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للمشاركة المجتمعية وتكامل جهود مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي لخدمة المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية وتوفير معابر آمنة، مثمنًا دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باعتبارها الاستشاري العام للمشروع.

كما وجه الشكر لرجال إدارة المرور والحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم في إنجاز الأعمال وتأمين مراحل التنفيذ.

وفي سياق متصل، أوضح المحافظ أنه يجري العمل على إنشاء كوبري مشاة آخر أمام منطقة السيل، بالتنسيق مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومراعاة الهوية البصرية للمحافظة.

وأكد أن الكوبريين سيخدمان أهالي كيما وعزب كيما والسيل الجديد والسيل الريفي والشيخ هارون، من خلال توفير وسائل عبور آمنة بين شرق وغرب خطوط السكك الحديدية، وحماية أرواح المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.