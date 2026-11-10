التحفظ على 3 عربات حنطور مخالفة في مدينة الأقصر لعدم الالتزام باشتراطات النظافة

تحفظت الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر على 3 عربات حنطور، خلال حملة ميدانية استهدفت متابعة مدى التزام أصحاب العربات بالاشتراطات المنظمة للعمل، خاصة المتعلقة بنظافة الشوارع والتخلص الآمن من مخلفات الخيول.

ووفقًا لبيان صادر اليوم الثلاثاء، نفذت إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر حملة أسفرت عن ضبط 3 عربات حنطور بمنطقة متحف التحنيط وعدد من المناطق المتفرقة بالمدينة.

وكشفت أعمال الفحص أن العربات المضبوطة خالفت الاشتراطات المنظمة للعمل، بسبب عدم الالتزام باستخدام حفاضات الخيول بصورة مستمرة، وعدم التخلص الآمن من مخلفاتها، ما يؤدي إلى تلويث الشوارع والإضرار بالمظهر العام.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العربات الثلاث، مع تطبيق الإجراءات المقررة لمنع تكرار تلك المخالفات.

وكان المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، قد وجه بتكثيف الرقابة على وسائل النقل السياحي والشعبي، والتأكد من التزام أصحاب عربات الحنطور بالقواعد المنظمة للعمل، بما يحقق الانضباط المروري ويحافظ على نظافة الشوارع.

وفي السياق ذاته، كلف اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات المتابعة الميدانية ورصد مخالفات عربات الحنطور، والتعامل معها وفقًا للقانون، خاصة المخالفات التي تؤثر على النظافة العامة والمظهر السياحي للمدينة.

وأكد الشرابي استمرار الحملات الرقابية والتعامل مع المخالفات، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمدينة، باعتبارها مقصدًا سياحيًا يستقبل الزائرين من مختلف دول العالم.