مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية يشكل لجنة لغلق مراكز الدروس الخصوصية

قرر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية صباح اليوم الخميس، بناء على القرار رقم (708) لسنة 2020 الوارد من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تشكيل لجنة لغلق مراكز الدروس الخصوصية.



وقال سعد، إن الهدف من تشكيل اللجنة متابعة اتخاذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا ومن أجل صالح العمل، وتأتي وفق القرار (708) لسنة 2020، الذي ينص على تشكل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للمتابعة، وعضوية كل من مدير عام الإدارة التعليمية، ونائب رئيس الحي المختص، وعضو من الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة، وعضو من مديرية القوى العاملة ومندوب من قسم الشرطة.



وأوضح سعد، اللجنان تختص بالمرورعلى جميع المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق الحي المختص التابعة لها واتخاذ اللازم نحو غلقها بالطريق الإداري واتخاذ اللازم حيال المخالفين من أصحاب المراكز والمقار، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.