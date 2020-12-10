بريطانيا توقع اتفاقا للتجارة الحرة مع سنغافورة

أعلنت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس، اليوم الخميس، توقيع بريطانيا اتفاقا للتجارة الحرة مع سنغافورة.

وكتبت تروس، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اليوم وقعت اتفاقا مع سنغافورة يغطي تجارة بقيمة 6ر17 مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني أكبر اتفاق نوقعه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ونشرت صورة تظهر فيها تروس إلى جانب وزير التجارة السنغافوري شان شون.

يأتي توقيع اتفاق التجارة الحرة مع سنغافورة في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا والاتحاد الأوروبي محاولة اللحاق بالفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين قبل دخول قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق مع بداية الشهر المقبل.

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، قد عقدا جلسة محادثات مساء أمس الأربعاء، في بروكسل، واتفقا على أن يوم الأحد المقبل هو الموعد النهائي لتقرير مصير خلافاتهما بشأن المحادثات التجارية المتعثرة بشدة بين الجانبين.

وفي بيان تم توزيعه على الصحفيين بعد دقائق من تصوير جونسون أثناء مغادرته رئاسة المفوضية الأوروبية في بروكسل، قال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة البريطانية إن جونسون وفون دير لاين أجريا "مناقشة صريحة" لكن مازالت هناك عقبات كبيرة في المفاوضات.

وأضاف المصدر: "مازلت هناك فجوات كبيرة بين الجانبين ومازال من غير الواضح ما إذا كان سيتم سدها".