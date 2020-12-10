تراجع شعبية رئيسي كوريا الجنوبية إلى مستوى منخفض

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انخفض معدل التأييد لأداء الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، مجددا هذا الأسبوع حتى عن المستوى المتدني الذي سجله الأسبوع الماضي، حسبما أظهر استطلاع اليوم الخميس.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن التراجع يأتي وسط تزايد عمق خلاف بين وزيرة العدل والنائب العام وارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وفي استطلاع أجرته مؤسسة "ريلميتر" وشمل 1509 ناخبين في أنحاء البلاد من يوم الاثنين، إلى يوم الأربعاء هذا الأسبوع، قال 1. 37% فقط إنهم يؤيدون مون.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 3ر0% عن نسبة التأييد الأسبوع الماضي (4. 37%)، عندما فقد مون 4. 6 نقطة مئوية من معدل تأييده ليقل عن 40% للمرة الأولى خلال فترة رئاسته.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة غير المؤيدين لأداء مون 8. 0 نقطة مئوية لتصل إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 2. 58% هذا الأسبوع.

وبلغ معدل أولئك الذين قالوا إنهم غير متأكدين 7. 4%، بانخفاض 5. 0 نقطة مئوية.

لكن الحزب الديمقراطي الحاكم شهد ارتفاع شعبيته 7. 1 نقطة مئوية إلى 4. 31% .

وجاءت نتائج الاستطلاع وسط تصاعد الصراع بين وزيرة العدل تشو مي أي والمدعي العام يون سيوك يول، حيث تخطط وزارة العدل لمناقشة الإجراءات التأديبية ضد يون بشأن مخالفات مزعومة في وقت لاحق اليوم.

كما يأتي مع تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا تقترب من 700 حالة لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس.