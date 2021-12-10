القضاء البريطاني يجيز تسليم مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة

أجاز القضاء البريطاني، اليوم الجمعة، تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة، التي تسعى لمحاكمته بتهمة تسريب كمية هائلة من الوثائق السرية الرسمية بدءا من 2010 تتناول خصوصا العراق وأفغانستان.



وألغت غرفة الاستئناف في محكمة لندن العليا الحكم الصادر برفض تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته على تسريبه كمية هائلة من الوثائق الرسمية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وصرح القاضي تيم هولرويد بأن المحكمة "تسمح بالاستئناف" الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ما يعني أن قرار محكمة البداية ألغي وأن على القضاء البريطاني أن يبت من جديد في طلب السلطات الأمريكية تسليمها أسانج.



وتم النظر في استئناف واشنطن في نهاية أكتوبرالماضي خلال يومين من جلسات الاستماع أمام محكمة الاستئناف في لندن. ورغم القرار، من غير المرجح أن يشكل نهاية هذه المواجهة القانونية طويلة الأمد.



ويلاحق القضاء الأمريكي أسانج لنشره اعتبارا من 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية للخارجية والجيش الأمريكيين، تتناول خصوصا العراق وأفغانستان.



وأوقفته الشرطة البريطانية في أبريل 2019 بعد سبعة أعوام من العيش في سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها إثر الإفراج عنه بكفالة.



ويدفع محامو أسانج بوجود خطر إقدام موكلهم على الانتحار في حال ترحيله، ويطالبون محكمة الاستئناف بتأكيد رفض تسليمه لواشنطن.