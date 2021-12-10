محمد سلماوي: لو كانت هناك جائزة نوبل للإنسانية لكان نجيب محفوظ أول من يستحقها

قال الأديب الدكتور محمد سلماوي، إن التأني في الكتابة لا يعني بالضرورة أن يخرج العمل الأدبي بأفضل شكل، فقد يكون متوسطًا، وهو ما يتوقف على الموهبة والقدرة الأدبية والإمكانيات.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، عبر شاشة "cbc"، مساء الجمعة، أنّ هناك كتابا عباقرة على غرار شكسبير ونجيب محفوظ كتبوا بالعشرات، حيث كتب "محفوظ" 40 رواية، بينما كتب شكسبير 42 مسرحية وكلها أعمال فنية عبقرية.



وتابع: "أذكر نجيب محفوظ على أكثر من مستوى وفي أكثر من مجال، لأنه إلى جانب قيمته الأدبية فإنني اقتربت منه كإنسان، ومن لم يقترب من هذه المنطقة أرى أنه خسر خسارة كبيرة، فقد كان شخصا فريدا من نوعه، ولو كانت هناك جائزة نوبل للإنسانية لكان أول من يستحقها".



وأشار إلى أن نجيب محفوظ كان دمث الخلق وطيب الخلق ومعتزا بنفسه ورأيه ولديه روح الدعابة والفكاهة ولماح وذكي، وتابع: "هذه الشخصيات أهم ما يميز الشخصية القومية، أي أنها تجسدت في هذا الرجل، فكان رمزا وتجسيدا للمصري بأفضل ما فيها".



وأشار إلى أنه اقترب منه على مدار 30 سنة أثناء عملهما سويا في مؤسسة الأهرام، ثم اختاره ليكتب حواراته ويجري معه حواراته الأسبوعية في الأهرام.



وقال سلماوي: "هذه المعرفة الشخصية أكثر ما أفتقده، أما كتبه فهي متاحة وموجودة ويمكن العودة إليها والتمتع بها، لكن تظل أعمال فريدة ولا تقارن بأي كاتب أخر، لأنه لا يوجد كاتب مصري في التاريخ الحديث حصل على فرصة لمعاصرة هذا الكم من الأحداث الهامة والمحورية في تاريخ الوطن على مدى القرن العشرين، فكتب عنها وظهرت في أعماله بداية من ثورة 19 وحتى الحرب العالمية وفترة بين الحربين وثورة يوليو وما تبعها من متغيرات تفاعل معها ثم مرحلة الرئيس السادات".