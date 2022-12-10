صحيفة بريطانية: البنتاجون أعطى الضوء الأخضر لأوكرانيا لمهاجمة أهداف داخل روسيا

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وافق ضمنيا على أن تشن أوكرانيا هجمات بعيدة المدى على أهداف داخل روسيا.

وأضافت في تقرير، أن البنتاجون راجع تقييمه لتهديدات الحرب العسكرية على أوكرانيا، شمل ذلك تقييمه لما إذا كانت شحنات الأسلحة المرسلة إلى كييف قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ورأت الصحيفة، أن موافقة البنتاجون على شن هجمات أوكرانية في العمق الروسي تطور مهم في الحرب التي استمرت تسعة أشهر بين أوكرانيا وروسيا، كما أنه من المرجح الآن أن تزود واشنطن كييف بأسلحة بعيدة المدى.

في السياق ذاته، صرح مصدر دفاعي أمريكي لـ"لتايمز": "ما زلنا مستمرين في وضع حساباتنا للسيناريوهات التصعيدية لكن الخوف من التصعيد تغير منذ البداية، فالأمر الآن مختلف".

وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس، إن الولايات المتحدة لا تواجه مشكلات في الوفاء بمبيعات الأسلحة إلى تايوان بسبب المساعدة الأمنية التي قدمتها إلى أوكرانيا هذا العام.

وأضافت في تصريحات خلال منتدى آسبن الأمني: "دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لا يؤثر سلبا بأي حال من الأحوال على قدرتنا على توفير أو الوفاء بقضايا المبيعات العسكرية الأجنبية أو دعم تايوان بطريقة أخرى".

وعلقت هيكس، في محاولة لمعالجة التقارير الأخيرة التي تدعي أن الحكومة الأمريكية ومسؤولي الكونجرس يخشون أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم تراكم الأسلحة المتجهة إلى تايوان بقيمة 19 مليار دولار.

وأضافت هيكس أن هناك دعما كبيرا من الكونجرس لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، والتي ستكون حاسمة لقدرة الولايات المتحدة على مواصلة دعم مبيعات الأسلحة للحلفاء والشركاء.