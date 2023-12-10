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يستأنف نادي سينما أوبرا الإسكندرية نشاطه الفني بعرض الفيلم التسجيلي "أصل الحكاية" للمخرجة سهام عبد المنعم، يوم الأربعاء المقبل، بمسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، ويسرد قصة حياة الفنان التشكيلي الدكتور محمد شاكر، العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والأستاذ المتفرغ بقسم التصوير، والحاصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية، والعمل هو العرض الأول بمحافظة الإسكندرية.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة بحضور مخرجة الفيلم، والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنان التشكيلي الدكتور محمد شاكر، والدكتور يسري الجمل، والدكتورة إيمان الجمل، ويدير الندوة الناقد السينمائي أحمد عسر.

يذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية بقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا، ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر.



