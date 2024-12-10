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تراجع معدل التضخم السنوي فى الحضر ليسجل 25.5% خلال نوفمبر الماضي، مقابل مقابل 26.5% في أكتوبر الماضى، وذلك لأول مرة بعد ارتفاعه لمدة الثلاثة أشهر الماضية على التوالى، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت بيانات الإحصاء إلى تباطئ وتيرة ارتفاع التضخم الشهري فى الحضر مسجلا ارتفاع بنسبة 0.5% خلال نوفمبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2024، ويعد هذا التباطؤ هو الأول منذ يوليو الماضي.

وعلى أساس شهري، انخفض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.8%، بسبب تراجع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3% والفاكهة بنسبة 0.4%، واللحوم والدواجن 3%، والخضروات 12.4%، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2%، والبن والشاي والكاكاو 0.8%، والسكر والأغذية السكرية 0.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 2.4%، فيما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً بنسبة 7.1%، بسبب زيادة أسعار المشروبات الكحولية 3.3%، والدخان 7.1% .

وارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.7%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.6%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 0.8%، وقسم الرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 0.5%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.2%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 0.6%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.5%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.9%.

بينما على أساس سنوي، صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.3%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 29.5%، واللحوم والدواجن 17.9%، والأسماك والمأكولات البحرية 21.8%، والألبان والجبن والبيض 26.5%، والزيوت والدهون 16.1%، والفاكهة 32.7%، والخضروات 27.8%، والسكر والأغذية السكرية 9%، ومنتجات غذائية أخرى 49.4%، والبن والشاي والكاكاو 25.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية %40.5 .

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً بنسبة 29.6%، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية 19.9%، والدخان 29.6% .

وارتفع قسم الملابس والاحذية بنسبة 24.6%، وزاد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 21.8%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 23.5%، وقسم الرعاية الصحية 31.3%، وقسم النقل والمواصلات 37.6%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 12.5%، وصعد قسم الثقافة والترفيه بنسبة 48.5%، وسجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع 12.3%، وارتفع قسم المطاعم والفنادق 30.4%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 19.8%.