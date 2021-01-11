بايدن يعين الدبلوماسي المخضرم ويليام بيرنز لقيادة وكالة الاستخبارات المركزية

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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، ترشيح الدبلوماسي السابق ويليام بيرنز لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية.

ويتمتع بيرنز بأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في السلك الدبلوماسي للولايات المتحدة وشغل العديد من مناصب الأمن القومي للإدارات الديمقراطية والجمهورية.

وكان نائبا لوزيرة الخارجية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال بايدن إن بيرنز يشاركه اعتقاده بأن الاستخبارات "يجب أن تكون غير سياسية".

وتابع الرئيس الديمقراطي القادم في بيان "السفير بيرنز سيقدم المعرفة والحكم والرؤية التي نحتاجها لمنع التهديدات ومواجهتها قبل أن تصل إلى شواطئنا"، مشيرا إلى الهجمات الإلكترونية المنبثقة من روسيا والتحديات من الصين والتهديدات من الإرهابيين

إذا تم تأكيد هذا التعيين من مجلس الشيوخ، سيحل بيرنز محل جينا هاسبل ، التي رشحها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لقيادة وكالة الاستخبارات المركزية في عام 2018.