 أكرم السعدني: عادل إمام مش مصاب بالزهايمر.. وأسعد لحظاته يقضيها مع أحفاده - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أكرم السعدني: عادل إمام مش مصاب بالزهايمر.. وأسعد لحظاته يقضيها مع أحفاده

خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 6:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 6:34 ص

أكد الكاتب أكرم السعدني، عدم صحة ما يشاع عن إصابة عادل إمام بالزهايمر، قائلاً: "انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات عن إصابته بالزهايمر، ولكن هو بصحة جيدة".

وأشار "السعدني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أسعد لحظات الفنان عادل إمام هو دخول أحفاده عليه البيت ومجالسته لهم، مؤكدا أنه زار الفنان عادل إمام منذ فترة قصيرة وتناول بعض الأكلات معه.

واستكمل: "لا يجب أن تكون الشهرة على حساب الفنانيين، وما الهدف من نشر الأخبار والشائعات عن الفنانيين، ولابد من السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل وزارة الداخلية، للسيطرة على كافة الأخبار".

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