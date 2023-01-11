مجموعة فاجنر الروسية تعلن الاستيلاء على مدينة سوليدار الأوكرانية

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استولت مجموعة فاجنر الروسية على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا بعد أيام من القتال العنيف، حسبما قال رئيس المجموعة يفجيني بريجوزين مساء الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

وأوضح بريجوزين أن مجموعة من الجنود الأوكرانيين لا تزال محاصرة في وسط المدينة الرئيسية.

وأضاف: "سيتم الإبلاغ عن عدد أسرى الحرب غدا (الأربعاء)".

وقالت مجموعة فاجنر على تليجرام إن الجنود الأوكرانيين المحاصرين تلقوا إنذارا نهائيا للاستسلام بحلول منتصف الليل (2200 بتوقيت جرينتش).

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل ولم يصدر في البداية أي تعليق من الجانب الأوكراني.

وتعد سوليدار، التي شهدت هجمات روسية مستمرة وقوية خلال الأيام الماضية، جزءا من خط الدفاع الأوكراني أمام منطقة سلوفيانسك وكراماتورسك الحضرية في منطقة دونباس شرقي البلاد.

ومن وجهة النظر الروسية ، فإن الاستيلاء على هذه المنطقة خطوة مهمة نحو السيطرة على منطقة دونباس بأكملها ، وهو أحد أهداف الكرملين المعلنة في الحرب.