أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إمكانية إنشاء مركز مصري سعودي للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج، على غرار المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة لتأهيل العمالة قبل سفرها وتدريبهم على كافة المهارات اللازمة لضمان وفود عمالة مدربة ومجهزة إلى المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المصرية للتنمية المستدامة وأهداف استراتيجية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.



جاء ذلك خلال لقائها مع فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، لبحث تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارتها للملكة العربية السعودية.



وأشادت الوزيرة بعمق العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين، ما يفسر وجود أكبر جالية من المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية، ويجعلها المقصد الأول لهم للعيش والعمل خارج الأراضي المصرية، ويؤكد على متانة العلاقات بين البلدين واللذان تربطهما أواصر الدين والثقافة والمصير المشترك.



ووجهت الوزيرة بتنظيم زيارة للملحق العمالي السعودي إلى مقر المركز المصري الألماني وتفقد مراكز التدريب والتأهيل به، حتى يطلع على كافة التفاصيل وآلية العمل به ليتم تقديم هذه التجربة كنموذج ناجح ومحفز على إنشاء مراكز مماثلة، والتنسيق بشأن وضع برامج تدريبية للعمالة المصرية المطلوبة في سوق العمل السعودي، على نسق التعاون القائم مع ألمانيا والجاري توسعته ليشمل الاتحاد الأوروبي.



يذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي.

كما يحرص المركز على تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة.