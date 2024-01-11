رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي العلوم والإعلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة بالمنوفية لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم، يرافقه الدكتور حسن عليوة عميد الكلية، والدكتور ياسر كمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما تفقد القاصد لجان امتحانات كلية الإعلام، بحضور الدكتور ندية القاضي عميد الكلية، والدكتور عادل رفعت، والدكتور شيرين البحيري وكيلا الكلية، والدكتور السيد السعيد رئيس قسم الاتصال والتصوير.

واطمأن القاصد، خلال جولته، على حسن سير الامتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين.

وأشار رئيس الجامعة، إلى تجهيزات اللجان، وتواجد الأساتذة في قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط والرد على استفسارات الطلاب.

كما حرص رئيس الجامعة خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة.

وشدد القاصد على ضرورة توفير كل مقومات الراحة للطلاب والرعاية الطبية اللازمة بقاعات الامتحانات والبدء في أعمال التصحيح فور الانتهاء من امتحان كل مادة.