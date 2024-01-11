تلبية لدعوة تلقاها، يعتزم وزير الخارجية الصيني وانج يي، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، زيارة مصر وتونس وتوجو وكوت ديفوار في الفترة من 13 وحتى 18 من يناير الجاري، حسبما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم الخميس.

وأشارت ماو، إلى أن هذا هو العام الـ34 على التوالي الذي تكون فيه إفريقيا وجهة الزيارة الخارجية السنوية الأولى لوزراء خارجية الصين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «شينخوا» الصينية.

وأضافت المتحدثة أنه عقب زيارته لإفريقيا، سيزور وانج البرازيل وجامايكا خلال الفترة من 18 حتى 22 يناير الجاري، بناء على دعوة تلقاها.