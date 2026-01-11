ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لحماية إيرادات النفط الفنزويلية في أمريكا من الدائنين

اتخذ الرئيس دونالد ترامب خطوة أخرى نحو السيطرة على المبيعات المستقبلية للنفط الفنزويلي وعائداته، عبر إعلان "حالة طوارئ وطنية" وإصدار توجيه يهدف إلى منع أي مطالبات قانونية بهذه الإيرادات.

ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، يهدف الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب اليوم السبت إلى حماية عائدات النفط الفنزويلية المحتفظ بها في حسابات الخزانة الأمريكية، ومنع دائني الدولة اللاتينية من الاستحواذ عليها لتسوية الديون أو المطالبات القانونية الأخرى، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.

وأكد البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو "ضمان الحفاظ على هذه الأموال لخدمة أهداف السياسة الخارجية الأمريكية"، مؤكدا أن هذه الأموال "ملكية سيادية لفنزويلا" حتى وهي تحت وصاية الولايات المتحدة، وبالتالي لا تخضع للمطالبات الخاصة.