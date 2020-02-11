استطلاع للرأى: ساندرز يتقدم على بايدن فى نوايا تصويت الديمقراطيين

أظهر استطلاع للرأى نشرت نتائجه، أمس الأول، أن السيناتور المستقل بيرنى ساندرز تفوق للمرة الأولى فى نوايا التصويت على المستوى الوطنى على نائب الرئيس السابق جو بايدن فى السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاء فى المركز الثالث مايكل بلومبرج فى قفزة غير مسبوقة لملياردير نيويورك.

وقالت جامعة كوينيبياك التى أجرت الاستطلاع: إن هذه النتائج تمثل «تحولا كبيرا فى السباق» للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى ومواجهة الرئيس الجمهورى دونالد ترامب فى الانتخابات المقررة فى 3 نوفمبر المقبل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وهذه هى المرة الأولى التى يتقدم فيها الاشتراكى بيرنى ساندرز (25% من نوايا التصويت) على المعتدل جو بايدن (17%) فى استطلاع للرأى على المستوى الوطنى.

أما المفاجأة الثانية فى الاستطلاع فتمثلت فى القفزة التى حققها رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرج بصعوده إلى المركز الثالث، إذ حصل على 15% من نوايا التصويت، أى ما يوازى ضعف النسبة التى حصل عليها فى الاستطلاع السابق لكوينيبياك فى نهاية الشهر الماضى حين لم يزد رصيده عن 8%.

وحلت فى المرتبة الرابعة السيناتور التقدمية إليزابيث وارن، بحصولها على 14% من نوايا التصويت، يليها رئيس البلدية السابق بيت بوتيدجيدج (10%).

أما السيناتور المعتدلة آمى كلوبوشار فلم تحصل سوى على 4% من نوايا التصويت.