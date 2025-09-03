الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات جوية على إسرائيل بصاروخين باليستيين

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ قواتها هجمات جوية على إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين.

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية بأن الحوثيين أعلنوا عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ومزدوجة بصاروخين باليستيّين أحدهما نوع "فلسطين-2"، المتشظي ذو الرؤوس المتعددة، والآخر نوع "ذو الفقار".

وأوضح الحوثيون، وفق بيان صادر عنهم، أن العملية العسكرية النوعية استهدفت أهدافا حساسة لإسرائيل في منطقة يافا، مؤكدين استمرارهم في مواجهة إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي "عقب صافرات الإنذار التي دوّت قبل قليل في عدة مناطق داخل إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".