 أعداد الركاب بمطار فرانكفورت تتراجع بنسبة 9. 80% في يناير على أساس سنوي - بوابة الشروق
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أعداد الركاب بمطار فرانكفورت تتراجع بنسبة 9. 80% في يناير على أساس سنوي

د ب أ
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 3:41 م | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 3:41 م

أعلن مطار فرانكفورت، أكبر مركز للسفر الجوي في ألمانيا، اليوم الخميس تراجع أعداد المسافرين في يناير بنسبة 9. 80% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

وأعلنت شركة "فرابورت"، المشغلة للمطار، أنه استقبل 882869 راكبا في الشهر الأول من عام 2021، مع استمرار تأثير جائحة كورونا على حركة السفر الدولي.

وكان قد تم الإعلان عن تراجع أعداد الركاب في ديسمبر بنسبة 7. 81% على أساس سنوي.

وبينما قلصت الكثير من شركات الطيران عروضها بسبب الإغلاق وقيود السفر في العديد من البلدان، خالف الشحن الاتجاه في يناير، حيث ارتفع بنسبة 1. 18% إلى 176266 طنا من الشحن الجوي والبريد الجوي.

وتوقع رئيس شركة فرابورت شتيفان شولته في وقت سابق أن يتعافي السفر الجوي التجاري إلى حد ما في 2021، وإن كان ذلك بشكل أساسي في النصف الثاني من العام.

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